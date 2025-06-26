Депортированные из России украинцы застряли на границе Грузии

Взгляд: Около 40 депортированных украинцев застряли на границе Грузии

Депортированные из России украинцы застряли на границе Грузии. Об этом сообщил корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«Грузинская сторона тщательно проверяет их, посольство Украины в Грузии также требует оформления всех необходимых документов», — сказано в публикации.

По словам волонтеров, численность украинцев, прибывающих в Грузию, может возрасти. Отмечается, что высланные отбывали различные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о давлении Запада после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он сообщил, что такая политика двойных стандартов нарушает целостность страны.