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16:18, 26 июня 2025Бывший СССР

Депортированные из России украинцы застряли на границе Грузии

Взгляд: Около 40 депортированных украинцев застряли на границе Грузии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Депортированные из России украинцы застряли на границе Грузии. Об этом сообщил корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«Грузинская сторона тщательно проверяет их, посольство Украины в Грузии также требует оформления всех необходимых документов», — сказано в публикации.

По словам волонтеров, численность украинцев, прибывающих в Грузию, может возрасти. Отмечается, что высланные отбывали различные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о давлении Запада после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он сообщил, что такая политика двойных стандартов нарушает целостность страны.

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