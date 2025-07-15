Мужчина расправился с двумя людьми в храме из-за ночного кошмара

В Таиланде мужчина из Бангкока убил двух человек в храме из-за кошмара

В Таиланде мужчина расправился с двумя людьми на территории буддийского храма и объяснил свой поступок ночными кошмарами. Об этом пишет The Thaiger.

10 июля полицию Бангкока вызвали в храм в районе Тхонбури. Там обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями головы. Спасти их медикам не удалось. Свидетели заявили, что стрельбу в святилище устроил 35-летний Киттидеч.

Преступник был вооружен пистолетом и долгое время отказывался сдаться. В итоге мужчину удалось задержать только после того, как к переговорам привлекли его родных. В ходе следствия выяснилось, что у Киттидеча развилась паранойя на фоне употребления запрещенных веществ.

Перед нападением на мужчин ему приснился кошмар, в котором они забивали ему в голову гвоздь. Во время обыска в доме Киттедеча следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и множество боеприпасов. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что один тайский монах расправился с другим в храме в провинции Пхукет. Конфликт произошел из-за слишком громкой музыки.

