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16:43, 15 июля 2025Наука и техника

Назван неожиданный триггер хронической боли

Pain Practice: Дефицит витамина D, B12 и магния связан с риском хронической боли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета здравоохранения Аризоны выяснили: нехватка ряда витаминов и минералов может быть связана с повышенным риском появления хронической боли. Исследование, опубликованное в Pain Practice, впервые в крупном масштабе использовало подход прецизионной медицины, сравнив показатели микроэлементов у людей без боли, с умеренной и с тяжелой хронической болью.

Анализ данных из национальной базы All of Us показал, что у людей с хронической болью значительно чаще встречаются дефициты витамина D, B12, фолата и магния. Чем ниже уровень этих веществ, тем выше вероятность развития выраженного болевого синдрома. Для мужчин также выявили связь между хронической болью и низким уровнем витамина C.

Исследователи отмечают, что пока речь идет о корреляции, а не о доказанном механизме, но такая информация может стать основой для разработки индивидуальных схем питания и профилактики хронической боли. Улучшение баланса микроэлементов может со временем помочь снизить выраженность боли и уменьшить потребность в обезболивающих препаратах.

Ранее ученые выяснили, что прием известного препарата, применяемого против хронической боли в пояснице, может быть связан с деменцией и когнитивными нарушениями. У пациентов, получивших шесть и более рецептов на габапентин, риск развития деменции возрастал на 29  процентов, а риск появления легких когнитивных нарушений — на 85  процентов.

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