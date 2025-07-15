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07:01, 15 июля 2025Забота о себе

Названо главное правило секса на первом свидании

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

Колумнистка Альмара Абгарян рассказала, что в вопросе секса на первом свидании придерживается одного единственного правила. Свой принцип она назвала изданию Metro.

Абгарян убеждена, что правило о сексе после трех свиданий не работает и только добавляет людям поводов для бессмысленного беспокойства. В качестве доказательства она привела примеры из своего опыта. Так, по ее словам, один парень исчез после второго свидания, хотя она не занималась с ним любовью. С другим мужчиной она переспала на первом свидании, затем они влюбились друг в друга и встречались еще год.

Секс с нынешним возлюбленным у Абгарян был после четвертого свидания. «Когда я спросила у него, изменилось бы что-то, если бы у нас был секс на первом свидании, он был сбит с толку и дал идеальный ответ: "А какая разница?"» — отметила колумнистка.

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Она добавила, что единственное правило в сексе, которому она следует неукоснительно, — это заниматься им по желанию.

Ранее пары, состоящие в длительных отношениях, раскрыли секреты, которые помогают им спасти сексуальную жизнь от бытовых проблем и скуки. Так, одной семейной паре помогла разжечь угасшую страсть смена локации.

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