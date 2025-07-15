Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 15 июля 2025Россия

Один человек пострадал при ударе ВСУ по Брянской области

Женщина ранена при ударе дрона ВСУ по Брянской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Женщина ранена при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Под ударом оказалось село Случевск Погарского района. Там беспилотник полностью уничтожил жилой дом, уточнил Богомаз.

Пострадавшую россиянку госпитализировали. Из сообщения губернатора следует, что ее жизни ничего не угрожает. Он пожелал раненой сельчанке скорейшего выздоровления и добавил, что ей будет отказана вся необходимая помощь.

Также 15 июля ВСУ атаковали Белгородскую область — еще один приграничный российский регион. В нем за 45 минут было сбито три беспилотника. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    ВСУ предрекли панику и тревогу из-за успехов ВС России на одном из участков фронта

    Футболист ЦСКА рассказал о жестких запретах от швейцарского тренера команды

    В России заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли

    В США пришли в ужас от удара российской ракеты Х-101

    Россиянин попытался хладнокровно сжечь дом подростка

    В России оценили возможность исчезновения китайских автомобилей с рынка

    В России отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Воронеже

    Япония удалила из «Белой книги» фразу о России и Украине

    Названо главное условие для возвращения японских компаний в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости