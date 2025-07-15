Один человек пострадал при ударе ВСУ по Брянской области

Женщина ранена при ударе дрона ВСУ по Брянской области

Женщина ранена при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Под ударом оказалось село Случевск Погарского района. Там беспилотник полностью уничтожил жилой дом, уточнил Богомаз.

Пострадавшую россиянку госпитализировали. Из сообщения губернатора следует, что ее жизни ничего не угрожает. Он пожелал раненой сельчанке скорейшего выздоровления и добавил, что ей будет отказана вся необходимая помощь.

Также 15 июля ВСУ атаковали Белгородскую область — еще один приграничный российский регион. В нем за 45 минут было сбито три беспилотника. Пострадавших нет.