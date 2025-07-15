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10:02, 15 июля 2025Россия

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область после массового налета БПЛА

Минобороны: Три дрона ВСУ сбиты над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

В ночь на 15 июля украинские войска осуществили массовый налет на этот регион — над ним было сбито 32 дрона.

Новая атака была осуществлена в период с 8:15 до 9:00 мск. Все три выпущенных по России беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 15 июля дроны ВСУ также ударили по Воронежской области. Позже последствия атаки сняли на видео. На кадрах запечатлен проезд около одного из жилых домов. Асфальт на прилегающей территории усеян битым стеклом. Также видно поврежденные лоджии и окна дома. Территория оцеплена, вдали слышны сирены — вероятно, автомобилей экстренных служб.

ЖЗЛ
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