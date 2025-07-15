Певица Ханна разделась на глазах у прохожих

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) разделась на глазах у прохожих. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в полный рост, стоя на улице в черном спортивном костюме с красными полосками. Затем она сняла с себя данную одежду и осталась в кремовом облегающем мини-платье.

«Когда свидание с мужем в 21:00, я в 21:34», — указала в подписи артистка.

Ранее в июле Ханна также показала фигуру в крошечном купальнике.