Попытка вернуть любимую обернулась для россиянина поездкой на кладбище

В Крыму мужчина убил бывшую девушку после ее отказа вернуться и покончил с собой

В Крыму 44-летний мужчина расправился с бывшей возлюбленной, которая отказалась возвращаться к нему, а потом покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, трагедия произошла в расположенном под Симферополем поселке Комсомольский. Мужчина накануне дня рождения экс-избранницы купил букет и приехал мириться. Получив отказ, он затащил девушку в машину и выстрелил в нее, а потом наложил руки на себя. Погибшей должно было исполниться 34 года.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 33-летнего россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над возлюбленной, и отправил его в СИЗО.

