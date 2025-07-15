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14:12, 15 июля 2025Силовые структуры

Попытка вернуть любимую обернулась для россиянина поездкой на кладбище

В Крыму мужчина убил бывшую девушку после ее отказа вернуться и покончил с собой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Крыму 44-летний мужчина расправился с бывшей возлюбленной, которая отказалась возвращаться к нему, а потом покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, трагедия произошла в расположенном под Симферополем поселке Комсомольский. Мужчина накануне дня рождения экс-избранницы купил букет и приехал мириться. Получив отказ, он затащил девушку в машину и выстрелил в нее, а потом наложил руки на себя. Погибшей должно было исполниться 34 года.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 33-летнего россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над возлюбленной, и отправил его в СИЗО.

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