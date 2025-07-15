Посол рассказал о запугивании российских дипломатов в Дании

Посол Барбин: Дипломаты из РФ в Дании подвергаются оскорблениям и запугиваниям

Российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям, запугиваниям и прямым угрозам. Об этом рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

«Имеются случаи публичного запугивания и оскорбления наших дипломатов», — отметил Барбин.

По словам дипломата, были случаи незаконного проникновения в квартиры сотрудников дипмиссии.

Он также заявил, что здания на территории посольства России в Дании обливали краской. Виновные не были привлечены к ответственности.

Ранее Владимир Барбин сказал, что восстановление нормальных отношений между Данией и Россией при нынешнем правительстве королевства исключено, поскольку Копенгаген установил атмосферу неприемлемости каких-либо экономических отношений с Москвой.