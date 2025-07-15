Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 15 июля 2025Мир

Посол рассказал о запугивании российских дипломатов в Дании

Посол Барбин: Дипломаты из РФ в Дании подвергаются оскорблениям и запугиваниям
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям, запугиваниям и прямым угрозам. Об этом рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

«Имеются случаи публичного запугивания и оскорбления наших дипломатов», — отметил Барбин.

По словам дипломата, были случаи незаконного проникновения в квартиры сотрудников дипмиссии.

Он также заявил, что здания на территории посольства России в Дании обливали краской. Виновные не были привлечены к ответственности.

Ранее Владимир Барбин сказал, что восстановление нормальных отношений между Данией и Россией при нынешнем правительстве королевства исключено, поскольку Копенгаген установил атмосферу неприемлемости каких-либо экономических отношений с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    Уехавший в США российский блогер описал Нью-Йорк словами «фрики, бомжи, воняет»

    Россиянин оглох после купания в реке

    Раскрыт простой способ усилить эффект таблеток от давления

    В Верховной Раде высмеяли независимость Украины

    Трамп удивил союзников США новыми планами по Украине

    Названы чудовищные последствия экспансии китайских машин для российского рынка

    Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала на надувном матрасе

    ВСУ вновь атаковали Белгородскую область после массового налета БПЛА

    Удар дрона ВСУ по многоквартирному жилому дому и взрыв в центре Воронежа сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости