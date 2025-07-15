Раскрыта судьба «сокрушительных санкций» США против России

Time: Белый дом призвал Конгресс отказаться от голосования о санкциях против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Конгресс отказаться от голосования по законопроекту о «сокрушительных санкциях» против РФ. Об этом сообщил журнал Time.

По данным источника издания, близкого к руководству Сената, идея пользовалась широкой поддержкой обеих партий, но на прошлой неделе Белый дом призвал законодателей воздержаться от её реализации.

«Трамп этого не хочет», — заявил собеседник издания.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.