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20:14, 15 июля 2025Из жизни

Раскрыта тайна игрушки из «человеческой кожи»

В США найден создатель «игрушки из человеческой кожи»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: sanfel / Getty Images

В штате Калифорния, США, правоохранительные органы расследовали происхождение игрушки, которая, как предполагалось первоначально, изготовлена из человеческой кожи. Об этом сообщает ABC 7.

Игрушечного медвежонка, выглядевшего так, будто он сшит из разных кусков кожи, обнаружили возле магазина в городе Викторвилл. Место, где его нашли, оцепили. Чтобы раскрыть тайну, потребовалось детальное изучение материала, из которого он сделан. Анализ показал, что игрушка изготовлена не из кожи, а из латекса.

Создателем медвежонка оказался Роберт Келли — художник из Южной Каролины, который специализируется на оформлении фильмов ужасов и комнат страха в парках аттракционов. Он объяснил, что некоторое время назад отправил подобного медвежонка заказчику из Викторвилла.

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Келли признался, что упоминание его игрушки в соцсетях было для него лестным. «Немного внимания иногда полезно, несмотря на то, что вы не можете потворствовать чему угодно», — добавил он. Известно, что медведь из «человеческой кожи» стоит 165 долларов (13 тысяч рублей).

Полицейские продолжают расследование, чтобы выяснить, кто и зачем подкинул игрушку к магазину.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, женщина рылась в мусоре и наткнулась на секс-кукол, которых сначала приняла за настоящие человеческие тела. «У меня чуть не случился сердечный приступ», — призналась она.

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