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22:58, 4 декабря 2024Из жизни

Женщина рылась в мусоре и сделала жуткую находку

В США женщина нашла в мусоре резиновых кукол и приняла их за женские останки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: freepik

В штате Техас, США, женщина рылась в мусоре и наткнулась на секс-кукол. Об этом сообщает Need To Know.

34-летняя Тиффани Батлер уже восемь лет занимается так называемым дампстер-дайвингом — поиском в мусорных баках различных предметов, которые впоследствии можно продать или оставить себе. Во время своей последней вылазки Батлер сделала странную находку: изучала мусорный контейнер, как вдруг заметила в нем несколько больших картонных коробок. В них женщина нашла то, что приняла за человеческие останки.

«У меня чуть не случился сердечный приступ», — призналась Батлер. По словам женщины, ее трясло из-за жуткой находки, но она хотела убедиться в своих догадках. Она дотронулась до женской ноги, торчащей из коробки, и поняла, что перед ней резиновые куклы.

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Батлер изучила кукол подробнее и отметила, что они явно были использованы. Позже женщина снова проходила мимо того мусорного контейнера и заметила, что коробки с куклами исчезли.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии увидела на пляже секс-куклу без головы и испугалась. Ей показалось, что она нашла останки человека, поэтому она даже вызвала на место находки полицию.

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