Россия нарастила экспорт одного лакомства

«Агроэкспорт»: Экспорт российской шоколадной продукции вырос на 10 процентов

За четыре месяца 2025 года Россия нарастила на десять процентов (в денежном выражении) экспорт шоколадных кондитерских изделий, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Это подсчитали эксперты центра «Агроэкспорт». Их процитировало агентство «Прайм».

Поставки данной продукции на внешний рынок превысили 254 миллиона долларов. С января по апрель РФ экспортировала около 66 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий. Основными покупателями оказались Казахстан (закупивший российского шоколада больше чем на 72 миллиона долларов), Белоруссия (больше 22 миллионов долларов) и Киргизия (больше 18 миллионов долларов)

Всего же за четыре месяца российская шоколадная продукция поставлялась на рынки более чем 70 государств.

По другим данным, в пятерку основных покупателей российского шоколада вошли также Азербайджан, Узбекистан и Грузия. Китай занял лишь шестое место. Кроме того, серьезный спрос на эту продукцию предъявили Армения, Сербия, Молдавия и Германия.