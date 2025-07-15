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13:26, 15 июля 2025Силовые структуры

Россиянин проник в дом бывшей возлюбленной и устроил взрыв

В Москве Росгвардия поймала незаконно проникшего в дом девушки мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который незаконно проник в дом бывшей возлюбленной и устроил там взрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

По данным правоохранителей, сотрудники Росгвардии узнали о взрыве в частном доме, расположенном в Троицком административном округе. Прибывшие на место оперативники установили, что неизвестный мужчина разбил окно и проник внутрь. Затем произошел взрыв, и злоумышленник скрылся. По предварительной информации, все произошло в доме его бывшей девушки.

Фигурант — уроженец Саратовской области. При взрыве он получил различные травмы и ожоги. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, а затем в сопровождении полицейских он был госпитализирован. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области пробрался в дом к незнакомке и утащил подарки, которые ей подарили на день рождения.

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