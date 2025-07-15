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17:01, 15 июля 2025Бывший СССР

Российская армия начала ликвидацию кармана у Дзержинска

Кимаковский: Подразделения ВС России начали ликвидацию кармана у Дзержинска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации начали ликвидацию кармана у населенного пункта Дзержинск (украинское название — Торецк). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Мы фактически начинаем ликвидацию кармана, образовавшегося в ходе наступательной операции на Дзержинск и на димитровскую группировку противника», — рассказал чиновник.

По его словам, Вооруженные силы России начинают расширяться в сторону Димитрова, охватывая населенный пункт с севера и продвигаясь в сторону Константиновки.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это событие стратегического масштаба.

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