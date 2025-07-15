Российская армия начала ликвидацию кармана у Дзержинска

Кимаковский: Подразделения ВС России начали ликвидацию кармана у Дзержинска

Вооруженные силы Российской Федерации начали ликвидацию кармана у населенного пункта Дзержинск (украинское название — Торецк). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Мы фактически начинаем ликвидацию кармана, образовавшегося в ходе наступательной операции на Дзержинск и на димитровскую группировку противника», — рассказал чиновник.

По его словам, Вооруженные силы России начинают расширяться в сторону Димитрова, охватывая населенный пункт с севера и продвигаясь в сторону Константиновки.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это событие стратегического масштаба.