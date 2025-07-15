Российские военные взяли под контроль Воскресенку в ДНР

ВС России взяли под контроль Воскресенку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Воскресенку в Донецкой народной республике (ДНР) и участок границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжили наступление в западном направлении, в результате чего Воскресенка полностью перешла под контроль подразделений.

По данным канала, в результате ожесточенных боев зачищено более 430 строений, уничтожены военные из состава 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В разных частях Воскресенки установлены российские флаги.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные выбили ВСУ из Воскресенки. По его словам, в боях в данном населенном пункте украинские подразделения понесли большие потери.