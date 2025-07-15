Соратники Трампа удивились его заявлениям о Зеленском

Politico: Соратники Трампа сбиты с толку его заявлениями о Зеленском

Соратники президента США Дональда Трампа насторожены и сбиты с толку его меняющимися заявлениями об украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, их удивляет то, как глава Белого дома перешел от обвинений Зеленского в неблагодарности к восприятию украинцев «как образца мужества».

«Европейские деньги смягчают ситуацию... Но мы все равно это ненавидим. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки», — сказал давний сторонник Трампа и бывший сотрудник его предвыборного штаба.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.