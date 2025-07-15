Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 15 июля 2025Мир

Соратники Трампа удивились его заявлениям о Зеленском

Politico: Соратники Трампа сбиты с толку его заявлениями о Зеленском
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Соратники президента США Дональда Трампа насторожены и сбиты с толку его меняющимися заявлениями об украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, их удивляет то, как глава Белого дома перешел от обвинений Зеленского в неблагодарности к восприятию украинцев «как образца мужества».

«Европейские деньги смягчают ситуацию... Но мы все равно это ненавидим. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки», — сказал давний сторонник Трампа и бывший сотрудник его предвыборного штаба.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношение Запада к России изменится». Бывший премьер высказался о завершении СВО и ее последствиях

    Певица Слава опубликовала видео в купальнике

    В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

    В США обеспокоились необычным спутником российской «Ангары-А5»

    Следствие раскрыло подробности подрыва автомобиля судьи в Бердянске

    В России попросили не ограничивать скидки от маркетплейсов

    В США усомнились в эффективности помощи Трампа Украине

    Медведев отреагировал на «декоративный ультиматум» Трампа Кремлю

    В Сети появилось первое фото нового Гарри Поттера

    Стоматолог дала советы по выбору зубной пасты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости