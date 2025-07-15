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16:51, 15 июля 2025Силовые структуры

Стрелявшему из гранатомета по российским военным боевику оглашен приговор

Суд приговорил к пожизненному члена РДК, стрелявшего из гранатомета по военным
Варвара Митина (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил члена Русского добровольческого корпуса (РДК, признан террористическим и запрещен в России) Ярослава Хорева к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет ТАСС.

Первые пять лет ему назначили провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Приговор будет исчисляться с момента задержания осужденного в России или его экстрадиции.

В 2024 году Хорев открыл огонь из гранатомета по российским военным в Белгородской области. Трое военнослужащих не выжили.

Ранее стало известно, что с него также взыскали более 11,5 миллиона рублей.

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