Телевизор с сюрпризом попытались незаконно передать россиянину в СИЗО

В Ногинске сотрудники СИЗО пресекли передачу телевизора с телефонами и картами

В подмосковном Ногинске сотрудники СИЗО-11 пресекли передачу телевизора с сюрпризом одному из заключенных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области

Осужденному передали телевизор. Во время досмотра при помощи металлодетектора в нем обнаружили хитрым способом спрятанные четыре сотовых телефона, пять сим-карт и два USB-провода, наушники и игральные карты. Все это изъяли.

Ранее в Москве суд приговорил к четырем годам условно и штрафу экс-сотрудника СИЗО-2 «Бутырка» по делу о незаконных передачах.