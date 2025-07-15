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15:54, 15 июля 2025Силовые структуры

Телевизор с сюрпризом попытались незаконно передать россиянину в СИЗО

В Ногинске сотрудники СИЗО пресекли передачу телевизора с телефонами и картами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В подмосковном Ногинске сотрудники СИЗО-11 пресекли передачу телевизора с сюрпризом одному из заключенных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области

Осужденному передали телевизор. Во время досмотра при помощи металлодетектора в нем обнаружили хитрым способом спрятанные четыре сотовых телефона, пять сим-карт и два USB-провода, наушники и игральные карты. Все это изъяли.

Ранее в Москве суд приговорил к четырем годам условно и штрафу экс-сотрудника СИЗО-2 «Бутырка» по делу о незаконных передачах.

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