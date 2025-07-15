Учительница русского языка поплатилась за прием экзаменов у иностранцев

В Брянске осудили учительницу и девять соучастников за незаконную миграцию

В Брянске осудили учительницу и девять соучастников за незаконную миграцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Она признана виновной по статьям 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия»), 291.2 («Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»), 322.1 («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения») и 322.1 («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»).

Как установил суд, являясь педагогом ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ имени А.С. Пушкина» и членом комиссии по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, с июня 2021 года по июнь 2023 года получила взятки на общую сумму более 100 тысяч рублей за незаконное оказание помощи гражданам Республики Узбекистан, фактически не владеющим знаниями русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. Из-за ее действий они успешно сдавали экзамены и получали сертификаты, которые необходимые для дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, девять жителей Брянска и Брянской области были признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, которые действовали группой лиц по предварительному сговору.

Суд приговорил учительницу к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием у иностранных граждан экзаменов. Каждому из девяти фигурантов дела назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что российский чиновник два года получал взятки от дорожников и обеспечивал им работу.

