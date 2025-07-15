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12:17, 15 июля 2025Культура

Уехавший из России актер задолжал налоговой

Уехавший из России Семен Трескунов задолжал налоговой 91 тысячу рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Семен Трескунов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) задолжал Федеральной налоговой службе почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Уехавший из России артист, известный по ролям в сериале «Конец света» и фильме «Призрак», не оплатил административные штрафы в размере 91 тысяча рублей по двум исполнительным производствам. Трескунов получил их за нарушения иноагентской деятельности.

В апреле 2022 года Трескунов покинул страну из-за специальной военной операции. Он переехал в Испанию вместе с супругой, однако в феврале 2025 стало известно о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной.

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