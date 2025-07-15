Уехавший из России актер задолжал налоговой

Уехавший из России Семен Трескунов задолжал налоговой 91 тысячу рублей

Актер Семен Трескунов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) задолжал Федеральной налоговой службе почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Уехавший из России артист, известный по ролям в сериале «Конец света» и фильме «Призрак», не оплатил административные штрафы в размере 91 тысяча рублей по двум исполнительным производствам. Трескунов получил их за нарушения иноагентской деятельности.

В апреле 2022 года Трескунов покинул страну из-за специальной военной операции. Он переехал в Испанию вместе с супругой, однако в феврале 2025 стало известно о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной.