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13:10, 15 июля 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о влиянии ухода Умерова на переговорный процесс

Песков: Трудно сказать, как уход Умерова повлияет на переговорный процесс
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Как именно повлияет на переговорный процесс уход Умерова с позиции руководителя украинской делегации сейчас сказать трудно. Об этом рассказал официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Трудно сказать. Я еще раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда, и трудно сказать, с чем это связано», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что власти Украины заменят главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является глава оборонного ведомства Рустем Умеров, в случае если он станет послом республики в США. При этом иным вариантом может быть то, что дальнейшее участие Украины в переговорах не предполагается.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров

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