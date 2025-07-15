В Кремле рассказали о влиянии ухода Умерова на переговорный процесс

Песков: Трудно сказать, как уход Умерова повлияет на переговорный процесс

Как именно повлияет на переговорный процесс уход Умерова с позиции руководителя украинской делегации сейчас сказать трудно. Об этом рассказал официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Трудно сказать. Я еще раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда, и трудно сказать, с чем это связано», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что власти Украины заменят главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является глава оборонного ведомства Рустем Умеров, в случае если он станет послом республики в США. При этом иным вариантом может быть то, что дальнейшее участие Украины в переговорах не предполагается.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров