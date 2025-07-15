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13:01, 15 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о новом раунде переговоров с Украиной

Песков: РФ сохраняет готовность к переговорам, предложений от Киева не получено
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия сохраняет готовность к новому раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Украины заменят главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является глава оборонного ведомства Рустем Умеров, в случае если он станет послом республики в США. При этом иным вариантом может быть то, что дальнейшее участие Украины в переговорах не предполагается.

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