Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 15 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали террористами вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ

Нардеп Дубинский: Вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ — террористы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С точки зрения международного права, вторгшиеся в Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — рейдеры и террористы. Об этом заявил в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Присутствие украинских военных на территории РФ выходило за пределы Женевской конвенции. С точки зрения международного права, это были рейдеры и террористы», — прокомментировал нардеп статью The New York Times о последствиях вторжения ВСУ на территорию Курской области, которую осудил МИД Украины.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил международное право, когда приказал солдатам вторгнуться на территорию России, не обратившись к парламенту за разрешением использовать военный контингент за пределами страны.

Ранее Дубинский объявил голодовку на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украину. По его словам, таким образом он надеется привлечь внимание Соединенных Штатов к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?

    Телеведущая сделала интимное признание в эфире и рассмешила зрителей

    Больше десяти человек пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

    Беременная Рианна вышла в свет в оголяющем тело наряде

    Трамп отказался занимать сторону в конфликте на Украине

    Раскрыта тайна игрушки из «человеческой кожи»

    Трамп призвал Зеленского «не целиться по Москве»

    Названы задачи «Тайфуна-ПВО»

    Число пострадавших при атаке ВСУ на российский регион выросло

    Начальник полиции российского аэропорта в наручниках попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости