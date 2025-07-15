Нардеп Дубинский: Вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ — террористы

С точки зрения международного права, вторгшиеся в Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — рейдеры и террористы. Об этом заявил в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Присутствие украинских военных на территории РФ выходило за пределы Женевской конвенции. С точки зрения международного права, это были рейдеры и террористы», — прокомментировал нардеп статью The New York Times о последствиях вторжения ВСУ на территорию Курской области, которую осудил МИД Украины.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил международное право, когда приказал солдатам вторгнуться на территорию России, не обратившись к парламенту за разрешением использовать военный контингент за пределами страны.

Ранее Дубинский объявил голодовку на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украину. По его словам, таким образом он надеется привлечь внимание Соединенных Штатов к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных в стране.