В США рассказали о глупости Зеленского на фоне положения ВСУ на поле боя

Профессор Миршаймер: Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя

Украинский лидер Владимир Зеленский не признает трудности ВСУ на поле боя. Он надеется на чудо, словно американцы в Афганистане, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

«Я думаю, что всякий раз, когда лидер страны ввязывается в конфликт и война заходит в тупик, он редко признает свое поражение», — посетовал эксперт.

Американец также указал, что ситуация на Украине напоминает то, как США выводили войска из Афганистана. Тогда Вашингтон не желал признавать поражение.

Ранее профессор Туомас Малинен предположил, что Украина может потерпеть поражение до конца 2025 года. Он также обвинил Запад в поддержке полного разгрома Украины и третьей мировой войны.

Также эксперт считает, что единственный способ завершить конфликт — это сместить Владимира Зеленского с поста президента страны.