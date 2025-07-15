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09:08, 15 июля 2025Мир

В Турции спрогнозировали последствия ультиматума Трампа

Аналитик Гечмен: Вторичные санкции США против РФ могут коснуться Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов против торговых партнеров России могут коснуться Турции. Такое мнением высказал эксперт по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен в соцсети X.

«Угроза [президента США Дональда] Трампа в адрес России касается Турции. Трамп заявил, что введет "вторичные тарифы", если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Это касается и стран, которые торгуют с Москвой напрямую», — отметил аналитик.

Ранее министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа «и то, и другое».

В ООН, в свою очередь, заявили, что любые шаги, направленные на установление режима прекращения огня на Украине, важны. При этом подобные меры должны соответствовать международному праву.

Глава Белого дома пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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