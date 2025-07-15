В ВСУ назвали фикцией заявления Трампа о передаче Patriot

Times: В ВСУ сочли фикцией слова Трампа о передаче 17 систем ПВО Patriot

Заявления президента США Дональда Трампа о передаче Украине 17 систем ПВО Patriot являются фикцией. Об этом сообщает газета Times, приводя слова украинского офицера.

«Высокопоставленный украинский офицер заявил, что заявление Трампа (...) это фикция», — пишет газета.

По словам офицера, до сих пор непонятно, кто будет поставлять Украине эти системы ПВО, которых не так уж много в мире.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег. Он добавил, что это решение является политическим жестом, продиктованным тем, что президенту США Дональду Трампу «не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта».