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14:26, 15 июля 2025Бывший СССР

Власти Украины прокомментировали жалобы на укрепления в Сумской области

Глава Сумской ОВА Григоров назвал военных ответственными за фортификации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

За выбор места строительства укреплений на границе Сумской области с Россией ответственны военные, а не гражданская администрация. Жалобы на приграничные фортификации прокомментировал в интервью hromadske глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

«Это вопрос военных, и они определяют, сколько им фортификаций нужно для обороны», — заявил чиновник.

Он добавил, что при этом местные власти готовы «наладить динамику» возведения оборонительных сооружений в случае, если поступит запрос от военных.

Ранее на Украине объяснили успех России на сумском направлении. По словам бойцов Вооруженных сил Украины, российские войска смогли занять тактически важные высоты на сумском направлении из-за отсутствия хороших фортификационных укреплений.

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