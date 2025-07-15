Внешность 73-летней звезды «Большого Лебовски» после похудения вызвала споры в сети

Американский актер кино и телевидения, продюсер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джон Гудман посетил премьеру анимационного фильма «Смурфики» в Лос-Анджелесе и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

73-летний артист предстал на красной дорожке в темно-синем костюме, белой рубашке и черном галстуке. Кроме того, он подобрал к своему образу коричневые мокасины. По данным портала, Гудман начал худеть с 2007 года. За это время ему удалось сбросить около 90 килограммов.

Читатели Daily Mail обратили внимание на изменившуюся внешность звезды «Большого Лебовски» и решили обсудить ее в комментариях под материалом. «На его месте я бы довел дело до конца и сделал бы подтяжку лица. Он красивый мужчина, но сейчас он похож на шарпея», «Похудел и стал выглядеть на 30 лет старше», «Надеюсь, что он здоров», «Он выглядит великолепно», «Он выглядит старше, но если он теперь счастлив и здоров, то почему бы и нет», «Совершенно неузнаваем. Но, честно говоря, он продлил себе жизнь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская модель Эдрианн Карри показала снимки до и после появления седых волос и вызвала ажиотаж в сети.