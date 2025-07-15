В России оценили возможность исчезновения китайских автомобилей с рынка

Автоэксперт Березин: Жесткие ограничения для концернов из КНР контрпродуктивны

Уход западных автопроизводителей с российского рынка освободил нишу, которую оперативно заняли китайские компании — это позволило сохранить рабочие места в дилерских центрах и сервисах и предложить покупателям выбор, однако возникли долгосрочные риски для преодоления технологического отставания отечественных производителей. Возможность российских компаний конкурировать с китайским автопромом с помощью жестких ограничений оценил автоэксперт Артем Березин.

Китайские автопроизводители — сильные конкуренты: объемы производства КНР составляют около 30 миллионов легковых автомобилей в год, в то время как в России выпускают чуть больше 700 тысяч машин за тот же период. Однако справиться с ними запретительными мерами нельзя.

«Жесткие ограничения для игроков из Азиатско-Тихоокеанского региона или других стран контрпродуктивны. Они могут спровоцировать обрушение рынка и привести к социальной напряженности из-за искусственно созданных заградительных барьеров. Вредна не экспансия как таковая, а позиция невмешательства и бездействия, способная привести к болезненной зависимости на длинном треке», — пояснил эксперт.

Профильным ведомствам стоит задуматься не об ограничениях для импортных производителей, а о грамотном управлении рынком через непрерывные инвестиции в будущее отрасли. Крайне важен постоянный диалог с зарубежными инвесторами, направленный на их адаптацию к существующим правилам рынка при поэтапном и предсказуемом ужесточении требований, подчеркнул Березин. Достижение технологического суверенитета и глубокая локализация — это марафон, а не спринт. Впереди для рынка возникнет еще больше вызовов, поэтому необходимо совместно построить технологически суверенное будущее отрасли, найдя баланс и согласие по нормам окупаемости проектов, которые устроят и клиентов, и инвесторов, и государство, и технологических партнеров.

По данным агентства «Автостат», на конец первого квартала 2025 года нераспроданными в России остаются в общей сложности порядка 500 тысяч новых машин. Подавляющую часть находящихся на складах новых автомобилей по-прежнему составляют модели китайских концернов. Их суммарное число к концу марта составляло приблизительно 300-350 тысяч единиц. Оставшаяся часть пришлась (примерно 150-200 тысяч) пришлась на «российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и прочие марки.