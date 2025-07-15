Врач предупредил о неочевидной опасности большого живота

Эндокринолог Мирас: При ожирении наблюдается снижение умственных функций

При большом количестве висцерального жира могут ухудшаться когнитивные функции. Об этой неочевидной опасности большого живота предупредил профессор эндокринологии в Ольстерском университете (Северная Ирландия) Алекс Мирас, пишет Daily Mail.

По словам эндокринолога, у людей с ожирением часто объем мозга меньше, чем у людей с нормальным весом. Он уточнил, что четкого объяснения этому нет, но известно, что при снижении массы тела умственные способности улучшаются. «Висцеральный жир — это токсичная жировая масса, которая вызывает воспаление по всему телу. Оно может возникнуть где угодно. Если у вас жир вокруг сердца, то воспаление возникает там и приводит к сужению артерий», — объяснил врач.

Он добавил, что если воспаление возникает в мозге, то оно затрагивает мозговую ткань, что влияет на память и исполнительные функции, то есть способность сосредотачиваться, запоминать инструкции и выполнять несколько задач одновременно.

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Мирас отметил, что количество висцерального жира частично обусловлено генетикой, но формироваться этот жир начинает при систематическом переизбытке калорий.

Ранее руководитель лаборатории, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.A. Алмазова» Минздрава России Александр Неймарк призвал с осторожностью относиться к БАДам при ожирении. По его словам, пищевые добавки не заменят лечения от ожирения.