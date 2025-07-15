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13:47, 15 июля 2025Наука и техника

Выявлен скрытый механизм влияния дружбы на работу мозга

JNeurosci: У близких друзей синхронизируется работа мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые выяснили, что близкие друзья не только думают схожим образом, но и буквально синхронизируют работу мозга. Исследование группы Джиа Цзин из Шанхайского университета международных исследований опубликовано в журнале Journal of Neuroscience.

В долгосрочных экспериментах приняли участие 175 человек, а еще 47 добровольцев прошли нейровизуализацию. Исследователи просили участников оценивать товары и рекламу и заметили: друзья давали очень похожие оценки, тогда как мнения незнакомых людей значительно различались. Более того, по мере того как дружба становилась крепче, сходство в оценках только усиливалось.

Сканирование мозга показало, что у друзей синхронизируется активность в зонах, связанных с восприятием предметов, вниманием, памятью, социальной оценкой и системой вознаграждения. Иными словами, мозг друзей реагировал на рекламу и продукты почти одинаково.

Интересно, что по данным нейровизуализации можно было предсказать не только намерения самого человека купить товар, но и намерения его друга. Авторы подчеркивают: близкие отношения формируют схожие способы восприятия мира и выбора, что важно учитывать, например, в маркетинге и исследованиях поведения.

Ранее стало известно, что чашка мятного чая может заметно улучшать работу мозга. В рамках эксперимента участники после 200 миллилитров напитка показали лучшие результаты в тестах на память и внимание, что связывают с действием ментола.

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