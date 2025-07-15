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14:43, 15 июля 2025Из жизни

Женщина разбогатела на 3,9 миллиона рублей благодаря совету подруги

В США женщина выиграла в лотерее 3,9 миллиона рублей благодаря подруге
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: dylan nolte / Unsplash

Жительница штата Мэриленд, США, выиграла в лотерею после разговора с подругой. Об этом пишет UPI.

Женщина призналась, что покупает лотерейные билеты редко. В тот счастливый день сделать это ее заставила подруга. Послушав ее совет, женщина купила четыре билета за пять долларов (390 рублей). Один из них оказался счастливым, и она разбогатела на 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей).

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Победительница тут же поделилась радостной новостью с подругой. Они поехали за призом вместе. «Я чувствую себя такой счастливой и ошеломленной», — отметила счастливица.

Ранее сообщалось, что в США дальнобойщик из Северной Каролины остановился в Мэриленде на одну ночь и выиграл 50 тысяч долларов. Он сказал, что потратит деньги на замену двигателя в своей самоходной газонокосилке с сиденьем.

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