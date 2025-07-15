Жительница Москвы нашла в десерте из «ВкусВилла» посторонний предмет

Жительница Москвы нашла кусок целлофана в медовом десерте из «ВкусВилла»

Жительница Москвы нашла в медовом десерте, заказанном в сети магазинов «ВкусВилл», кусок целлофана. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как рассказала собеседница издания, она забрала заказ 15 июля из магазина на Открытом шоссе, 18а. Обнаружив в продукте посторонний предмет, москвичка обратилась в службу поддержки «ВкусВилла», однако в ответ получила автоматическое уведомление, в котором сообщалось о большом числе обращений, в связи с чем клиентке предлагалось самостоятельно оформить возврат.

К посту также приложено фото с десертом, а также скриншоты из приложения сети с автоматическим ответом на жалобу.

Ранее другая жительница Москвы почувствовала во рту хруст, когда ела купленные во «ВкусВилле» голубцы в сметанном соусе. В готовом продукте обнаружились камни. В поддержке клиентке предложили вернуть деньги баллами на карту сети, а также попросили передать еду курьеру для проведения экспертизы.

Еще одна москвичка нашла стекло в ореховой смеси из «ВкусВилла». Ей также возместили стоимость продукта баллами.