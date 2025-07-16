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15:26, 16 июля 2025Ценности

Анфиса Чехова призвала маркировать альфонсов, женатых и судимых мужчин

Ведущая Чехова призвала маркировать на сайтах знакомств женатых и судимых мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: oatawa / Shutterstock / Fotodom

Российская ведущая Анфиса Чехова выступила с инициативой по отношению к мужчинам. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Телезвезда призвала маркировать на сайтах знакомств судимых мужчин. По ее мнению, у женщин должно быть понимание о человеке, в котором они видят потенциального партнера. «Есть ведь женщины, которым нравятся "сидящие" мужчины. Все, кто это не любит, должны быть предупреждены», — заявила она.

Кроме того, ссылаясь на предложения своих подписчиц, Чехова отметила, что многие девушки хотят видеть маркировки у альфонсов и женатых мужчин. «Я против того, чтобы у женатых мужчин была возможность сидеть на сайтах знакомств — обманывать свою жену и доверчивых девушек», — подчеркнула знаменитость.

В мае аналитики сайта знакомств Illicit Encounters назвали самые привлекательные для женщин черты внешности мужчин.

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