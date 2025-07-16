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20:19, 16 июля 2025МирЭксклюзив

Будущее Сирии после конфликта с Израилем и друзами спрогнозировали

Востоковед Бочаров: Властям Сирии все труднее контролировать регионы страны
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Конфликт с друзами показывает, что власти Сирии все меньше контролируют ситуацию на местах и это может привести к еще большей фрагментированности страны. На это указал в комментарии «Ленте.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Это означает, что Сирия остается фрагментированной и разделенной, когда какие-то группировки на местах обладают большей легитимностью или большей силой, чем центральная власть», — заметил он.

По словам эксперта, произошедшие столкновения и дальнейшее вмешательство Израиля указывают, что все надежды на федерализацию Сирии, интеграцию меньшинств, вероятнее всего, не оправдаются. Доверие к новым властям будет уменьшаться, а в разных регионах могут усилиться и террористические организации, считает востоковед.

Иван Бочаров также назвал причину операции Израиля против Сирии. По его мнению, израильские власти выполняют обещания по защите сирийских друзов от исламистов.

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