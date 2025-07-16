Численность СБУ увеличится на треть

Верховная Рада приняла закон об увеличении численности сотрудников СБУ

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении численности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на треть: в мирное время — с 27 до 37 тысяч, в «особый период» — с 31 до 41 тысячи. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Военнослужащие СБУ получат право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны», — сказано в сообщении.

Также вместо Центра специальных операций борьбы с терроризмом будет создан Центр специальных операций «А», который уже сейчас известен под этим названием в армии и обществе. Отмечается, что новый центр займется оперативно-боевой деятельностью.

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко также сообщила о принятии закона о службе в Вооруженных силах Украины по контракту мужчин старше 60 лет.