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15:36, 16 июля 2025Бывший СССР

Численность СБУ увеличится на треть

Верховная Рада приняла закон об увеличении численности сотрудников СБУ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении численности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на треть: в мирное время — с 27 до 37 тысяч, в «особый период» — с 31 до 41 тысячи. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Военнослужащие СБУ получат право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны», — сказано в сообщении.

Также вместо Центра специальных операций борьбы с терроризмом будет создан Центр специальных операций «А», который уже сейчас известен под этим названием в армии и обществе. Отмечается, что новый центр займется оперативно-боевой деятельностью.

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко также сообщила о принятии закона о службе в Вооруженных силах Украины по контракту мужчин старше 60 лет.

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