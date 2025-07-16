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19:13, 16 июля 2025Из жизни

Два голубя обрушили дом

В Таиланде из-за двух голубей обрушилась крыша
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sakchai Lalit / AP

В Таиланде рухнула крыша дома после того, как два голубя врезались в окно второго этажа. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Супханбури 14 июля. 40-летняя арендатор дома Дуангкамон сидела на площадке перед домом, когда птицы врезались в окно. Кровельные плитки обрушились прямо на нее. В результате она получила травмы ноги, плеча и спины.

«Я сидела перед домом и увидела, как голуби врезаются в окно, а через мгновение крыша рухнула», — рассказала пострадавшая. Женщине помогла ее золовка, которая тоже находилась дома. Она вытащила ее из-под завалов и отвезла в больницу.

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Семья арендовала этот 30-летний дом за 1,2 тысячи бат (около 2,7 тысячи рублей) в месяц более 20 лет. Всего там жили пять человек, включая детей, которые часто играли на верхнем этаже.

Хозяйка здания Праджоб Сримунг признала, что деревянные конструкции были повреждены термитами, но, по ее словам, не знала о проблемах с крышей. Она пообещала предоставить жильцам временное жилье на время ремонта.

Ранее сообщалось, что в Таиланде крупный питон пообедал домашней кошкой и пробил потолок в доме. Инцидент сильно испугал хозяев.

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