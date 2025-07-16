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19:02, 16 июля 2025Силовые структуры

Два молодых человека похитили подростков из-за переписки в соцсети

В Липецкой области задержали двоих похитителей подростков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Липецкой области задержали двоих похитителей подростков. Об этом сообщает Gorod48.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, в Елецком районе два молодых человека вечером 13 июля вывезли за город двух подростков в возрасте 14 и 17 лет для проведения воспитательной беседы. Причиной конфликта стала переписка в соцсети. Обиженные молодые люди вызвали обидчиков для разговора, а потом насильно вывезли за черту города.

После этого в полицию поступила информация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Сотрудники полиции установили и задержали похитителей. Пострадавшие были направлены на экспертизу из-за отсутствия видимых повреждений. Материалы дела переданы в следственные органы. Решается вопрос об избрании похитителям меры пресечения на время предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе членов ОПГ приговорили к длительным срокам за похищение людей.

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