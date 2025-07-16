Удар Израиля по Сирии попал в прямой эфир телеканала и напугал ведущую

Момент удара Израиля по Генштабу в Дамаске попал в прямой эфир телеканала

Момент удара Израиля по зданию Генерального штаба в Дамаске попал в прямой эфир сирийского телеканала Syria TV. Фрагмент, на котором запечатлен этот момент, был опубликован в соцсети X.

В ролике можно увидеть, что здание Генштаба, находившееся за спиной ведущей в студии, атаковала ракета. В результате раздался мощный взрыв, который напугал журналистку — она вскрикнула, после чего спешно покинула эфир.

О том, что Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу в Дамаске, стало известно ранее 16 июля. По данным сирийских СМИ, в результате атаки два мирных жителя получили ранения.

Перед этим сообщалось, что в прямой эфир турецкого канала попало сильное землетрясение. Ведущая вела разговор с одним из гостей программы по видеосвязи, однако вынуждена была его прервать, так как студия начала трястись.