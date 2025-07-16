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18:28, 16 июля 2025Силовые структуры

Ехавшего на Maybach владельца российского бренда взяли с кокаином

В Москве задержали владельца бренда Fiore Bags Ханукаева с кокаином
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве задержали владельца бренда Fiore Bags Баруха Ханукаева с кокаином. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, утром 6 июля сотрудники ГИБДД остановили такси Maybach, в котором на заднем сиденье находился 42-летний гражданин России и Израиля Ханукаев. Сотрудники полиции заметили, что пассажир сильно нервничает и провели его досмотр. При этом в карманах была обнаружена салфетка с неустановленным порошком и бумажная трубка со следами белого вещества.

После этого его доставили в отдел полиции, а изъятое направили на экспертизу. Она показала, что веществом является кокаин общим весом 0,03 грамма. Бизнесмена отпустили, но возбудили уголовное дело по факту продажи Ханукаеву наркотика.

Ханукаев основал бренд сумок Fiore Bags. Магазин находится на Патриарших прудах, а сам он проживает неподалеку. Бизнесмен женат на актрисе Кристине Чичериной. Перед задержанием он посещал элитное мероприятие Golf Cup с дочками и женой.

После случившегося предприниматель покинул территорию России.

Ранее сообщалось, что почти тонна кокаина среди бананов в российском порту попала на видео.

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