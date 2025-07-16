Фриске выписали из больницы после воспаления лимфоузла

Сестру Жанны Фриске Наталью выписали из больницы после воспаления лимфоузла

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья выписалась из больницы. Своими эмоциями она поделилась с поклонниками в закрытом Telegram-канале.

«Привет. Я на свободе, ребята», — прокомментировала она свою выписку. Из клиники ее забрал отец. Дома Наталью встретила трехлетняя дочь Луна.

Фриске уточнила, что никогда не лежала в больнице так долго и не была морально готова. Теперь же ей предстоит какое-то время посещать медицинское учреждения ради перевязок. «Уже прям родные стены. Приехала на перевязку — чуть не расплакалась. Девочки-медсестры встретили так тепло», — сообщила девушка, посетив вновь больницу, где проходила лечение.

Ранее Фриске заявила, что врачи не могут определить причину ее заболевания. Ультразвуковое исследование и все необходимые анализы ей уже провели, но пока врачи продолжают обследование.