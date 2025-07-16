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19:37, 16 июля 2025Мир

Глава Госдепа раскрыл сроки примирения Израиля и Сирии

Рубио: Эскалация конфликта Израиля и Сирии завершится в ближайшие часы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Эскалация конфликта Израиля и Сирии завершится в ближайшие часы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«В ближайшие часы мы увидим настоящий прогресс на пути к остановке того, что вы видите», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, ситуация в Сирии сложная и похожа на недопонимание. При этом он подчеркнул, что обе стороны «на пути к настоящей деэскалации», а США участвуют в переговорах по урегулированию ситуации.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обеспокоен израильскими ударами по Сирии и обсуждает этот вопрос с заинтересованными сторонами.

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