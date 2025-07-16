Актриса Кортни Кокс показала лицо без фильтров с аллергией и прыщами

Американская актриса Кортни Кокс показала лицо на фото без фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 15 миллионов подписчиков.

61-летняя звезда сериала «Друзья» поделилась серией кадров, где продемонстрировала внешность без макияжа. При этом она запечатлела красную от аллергии кожу и прыщи на лице, а также свои небрежные прически.

Кадр: @courteneycoxofficial

Поклонники оценили пост артистки в комментариях. «В мире, одержимом фильтрами и фальшивым совершенством, Моника [Моника Геллер — героиня сериала "Друзья", роль которой исполнила Кокс] просто напомнила нам, что быть настоящими — настоящий флекс», «Люблю тебя за это! Настоящая женщина», «Все еще красивее любого фото с фильтрами», — восхитились юзеры.

Ранее в июле Кортни Кокс показала неожиданные вещи в гардеробе.