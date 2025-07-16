Любителей здорового образа жизни предупредили об опасности куркумы

Гинеколог Гюнтер: Добавки с куркумой могут вызвать тяжелые поражения печени

Популярная среди любителей здорового образа жизни куркума совсем не безобидна, она может вызывать тяжелые поражения печени, предупредила гинеколог Джен Гюнтер. Ее цитирует Daily Mail.

Врач уточнила, что опасность представляют именно пищевые добавки с куркумой, а не сама приправа. По ее словам, добавки рекламируют как средство для усиления иммунитета и профилактики рака, но на самом деле наличие этих эффектов не доказано. Более того, в больших количествах и в сочетании с некоторыми лекарствами добавки с куркумой могут спровоцировать печеночную недостаточность.

«Куркуму получают из высушенных корневищ растения куркумы и безопасно использовать ее можно везде: от карри до кофе. Однако приправа и биодобавка — это разные вещи. Нельзя ставить знак равенства между тем, что вы съедаете в виде пищи и тем, что вы принимаете в виде таблетки», — утверждает врач.

Гюнтер пояснила, что куркумин в приправе усваивается не полностью, но обычно организму этого вполне достаточно. Производители же добавок утверждают, что усиливают биодоступность куркумина, что, согласно их логике, должно принести больше пользы. Гинеколог уверена, что на деле получается иная картина. «Эксперты в этой области серьезно обеспокоены тем, что рост случаев повреждения печени происходит параллельно с применением биологически активных добавок, где усиливается доступность веществ», — заявила Гюнтер.

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