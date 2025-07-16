Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 16 июля 2025Забота о себе

Любителей здорового образа жизни предупредили об опасности куркумы

Гинеколог Гюнтер: Добавки с куркумой могут вызвать тяжелые поражения печени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: tarapong srichaiyos / Shutterstock / Fotodom  

Популярная среди любителей здорового образа жизни куркума совсем не безобидна, она может вызывать тяжелые поражения печени, предупредила гинеколог Джен Гюнтер. Ее цитирует Daily Mail.

Врач уточнила, что опасность представляют именно пищевые добавки с куркумой, а не сама приправа. По ее словам, добавки рекламируют как средство для усиления иммунитета и профилактики рака, но на самом деле наличие этих эффектов не доказано. Более того, в больших количествах и в сочетании с некоторыми лекарствами добавки с куркумой могут спровоцировать печеночную недостаточность.

«Куркуму получают из высушенных корневищ растения куркумы и безопасно использовать ее можно везде: от карри до кофе. Однако приправа и биодобавка — это разные вещи. Нельзя ставить знак равенства между тем, что вы съедаете в виде пищи и тем, что вы принимаете в виде таблетки», — утверждает врач.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

Гюнтер пояснила, что куркумин в приправе усваивается не полностью, но обычно организму этого вполне достаточно. Производители же добавок утверждают, что усиливают биодоступность куркумина, что, согласно их логике, должно принести больше пользы. Гинеколог уверена, что на деле получается иная картина. «Эксперты в этой области серьезно обеспокоены тем, что рост случаев повреждения печени происходит параллельно с применением биологически активных добавок, где усиливается доступность веществ», — заявила Гюнтер.

Ранее диетолог Лейн Нортон назвал способ на 20 процентов снизить риск рака. По его словам, такой эффект дают быстрая ходьба, подъем по лестнице и приседания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

    Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

    На редактора издания «The Insider» завели дело за серию публикаций о России

    Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

    Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

    Слуцкий решил остаться в Китае

    Старейшая библиотека объявила войну жукам

    В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

    В Минобороны России объяснили значение взятия под контроль Новохатского в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости