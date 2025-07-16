Мать Анастасии Ивлеевой снялась в купальнике

Мать блогерши Анастасии Ивлеевой Наталья Никитина снялась в купальнике у реки

Мать российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой Наталья Никитина снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя женщина позировала на размещенных кадрах в полный рост на берегу реки. Она надела слитный черный купальник с белым принтом и тонкими бретелями и уложила волосы в прическу мальвинка.

При этом родительница инфлюэнсерши продемонстрировала, как делает зарядку, перед тем как погрузиться в воду.

В мае свекровь Ивлеевой Дарья Семенова заявила, что сын Филипп Бегак не пригласил ее на свадьбу.