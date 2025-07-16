Мужчина получил миллионы рублей за изгнание демонов гомосексуализма

Британец отсудил у церкви компенсацию после изгнания демонов гомосексуализма

Британец отсудил крупную компенсацию у англиканской церкви. Ее сумма оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов (миллионы рублей), сообщает The Guardian.

Мэтью Драппер утверждает, что в 2014 году, будучи волонтером церкви Святого Томаса в Шеффилде, стал жертвой «молитвенного ритуала». Лидеры церковной общины убеждали его, что в него вселились демоны гомосексуализма (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). После этого они провели обряд экзорцизма.

«Мне говорили разорвать связь с Голливудом и СМИ, которые якобы привили мне греховный образ жизни», — вспоминает 37-летний Драппер. После ритуала изгнания демонов мужчина впал в тяжелую депрессию и всерьез задумывался о самоубийстве.

В 2016 году он ушел из церкви, а в 2019 году решил подать официальную жалобу. Независимое расследование организации Barnardo's подтвердило факт проведения экзорцизма. В своем отчете эксперты отметили, что подобные практики грубо нарушают принципы защиты достоинства личности.

После публикации доклада церковь была вынуждена принести публичные извинения. «Мы глубоко сожалеем, что не обеспечили должную заботу нашему прихожанину», — говорится в заявлении прихода. Дело завершилось внесудебным соглашением с выплатой значительной компенсации.

Ранее сообщалось, что в США, мужчина вломился в дом бывшего коллеги через окно, чтобы провести обряд экзорцизма над якобы находящейся в доме женщиной с помощью CD-диска. Прибывшие полицейские нашли на месте происшествия мужчину в крови.