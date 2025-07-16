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15:15, 16 июля 2025Из жизни

Мужчина ценой своей жизни спас девочку

В США мужчина спас девочку из воды и утонул
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Popartic / Shutterstock / Fotodom

В штате Юта, США, 31-летний мужчина захлебнулся в водохранилище, после того как спас девочку. Об этом пишет People.

Даниэль Брага Фигейредо заметил, как его 12-летняя родственница начинает уходить под воду, схватил падлборд и бросился ей на помощь. Он успел добраться до девочки, положил ее на надувную доску и исчез под водой. Другие посетители водохранилища помогли ей выбраться на берег и вызвали спасателей.

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Прибывшие спасатели начали поиски Фигейредо. Его бездыханное тело нашли ближе к вечеру. Спасатели выразили соболезнования семье мужчины, который помог ребенку ценой собственной жизни.

Ранее сообщалось, что в Японии двое мужчин бросились в реку спасать юношу с ограниченными возможностями и захлебнулись. При этом мальчика, из-за которого двое прыгнули в воду, благополучно вытащили на берег.

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