Мужчина ценой своей жизни спас девочку

В США мужчина спас девочку из воды и утонул

В штате Юта, США, 31-летний мужчина захлебнулся в водохранилище, после того как спас девочку. Об этом пишет People.

Даниэль Брага Фигейредо заметил, как его 12-летняя родственница начинает уходить под воду, схватил падлборд и бросился ей на помощь. Он успел добраться до девочки, положил ее на надувную доску и исчез под водой. Другие посетители водохранилища помогли ей выбраться на берег и вызвали спасателей.

Прибывшие спасатели начали поиски Фигейредо. Его бездыханное тело нашли ближе к вечеру. Спасатели выразили соболезнования семье мужчины, который помог ребенку ценой собственной жизни.

Ранее сообщалось, что в Японии двое мужчин бросились в реку спасать юношу с ограниченными возможностями и захлебнулись. При этом мальчика, из-за которого двое прыгнули в воду, благополучно вытащили на берег.

