Мужчинам назвали пять приводящих к ухудшению эрекции привычек

Уролог Альба: Недостаток воды приводит к ухудшению эрекции

Уролог Давид Васкес Альба заявил, что мужчинам для профилактики проблем с эрекцией необходимо отказаться от пяти привычек. Его слова приводит издание Infosalus.

Альба предупредил, что не стоит пить алкоголь в больших количествах, так как он ухудшает эрекцию. Также негативное влияние на нее оказывает бессонница, поэтому важно улучшить качество ночного отдыха, добавил врач.

Кроме того, по словам медика, проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за того, что мужчины пьют мало воды. Как пояснил специалист, недостаток жидкости снижает уровень энергии и ухудшает общее самочувствие. В заключение среди факторов риска он назвал пренебрежение здоровым образом жизни и повседневный стресс, с которым можно бороться с помощью психотерапии.

Ранее терапевт Екатерина Ладыгина рассказала мужчинам, как с помощью изменений в рационе повысить потенцию. По ее словам, с этой целью в ежедневное меню стоит добавить гречку и куриные яйца.