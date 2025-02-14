Мужчинам предложили несколько доступных продуктов для повышения потенции

Для улучшения мужского здоровья важно комплексно изменить образ жизни, причем начать стоит с коррекции питания, считает врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Какие доступные продукты надо включить в рацион для повышения потенции, она рассказала «Ленте.ру».

Ладыгина заявила, что для высокого либидо мужчинам важно контролировать уровень витамина D — для этого она предложила чаще есть гречку и куриные яйца. Не менее важно, по ее словам, следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество омега-3, для этого в него надо включить рыбу жирных сортов. Также терапевт посоветовала мужчинам добавить в меню продукты, богатые цинком. «Морепродукты и устрицы издревле считались лучшими афродизиаками, повышающими либидо», — подчеркнула она.

Еще одна рекомендация Ладыгиной — регулярно употреблять продукты, богатые белком и полезными жирами, так как они необходимы для синтеза половых гормонов.

Добавляйте в каждый прием пищи шпинат, салаты и овощи. Также не пренебрегайте авокадо, орехами, цельными злаками и растительными маслами холодного отжима — в умеренном количестве они принесут только пользу Екатерина Ладыгина врач-терапевт

Помимо питания, терапевт рекомендовала не забывать о физической активности: ежедневные прогулки, силовые и кардиотренировки позволят поддерживать уровень тестостерона на высоком уровне, что необходимо для потенции.

Ранее тренер, нутрициолог Мария Соколова раскрыла связь потенции и лишнего веса. По ее словам, при избыточном весе повышается уровень гормона стресса кортизола, который подавляет либидо.